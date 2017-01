VIDEO: Cae a palos entrenador de Rayos a sus jugadores

Ciudad de México (ICITUS). Furioso con sus jugadores, así estaba el entrenador del Necaxa, Alfonso Sosa, después de la derrota 2-1 de su equipo ante el Cruz Azul.

“Es un muy mal primer tiempol, no me gustó la actitud que mostramos, no tuvimos hambre, no tuvimos determinación, incluido en el gol, con una desatención grave, importante”, dijo sin poder disimular el coraje todavía contenido.

“Y sí, modificamos en el segundo tiempo. Necesitábamos entender que no podemos relajarnos en lo más mínimo. Nos hizo falta generar un poco más de futbol pero este equipó no está para regalar nada”, afirmó.

Sosa estaba tan enojado sobvre todo por la forma en la que les cayó el primer gol, obra de Adrián Aldrete, quien tiró de lo más cómodo, sin ninguna marca. Dos jugadores de Rayos fueron a estorbar, que no a marcar, al Chaco Giménez a la izquierda, quién pasó para Aldrete, quien estaba solo, a unos metros a la entrada del área. Tal como lo dijo Sosa: “estamos distridos completamente y nos anotan”.

