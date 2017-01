Arrestan a 16 personas en conexión con el robo de Kim Kardashian en París

4:04 am

(NOTICIAS YA/CNN).- Varias personas están siendo interrogadas por la policía francesa en conexión con el robo a Kim Kardashian en París el pasado mes de octubre.

Al menos 16 personas están bajo custodia, tras una operación que empezó en la madrugada de este lunes y que continúa, confirmaron autoridades a CNN.

Kim Kardashian fue víctima de un atraco en París el 3 de octubre, en el que fue apuntada con un arma. Los ladrones se llevaron joyas valoradas en millones de dólares.

Kim Kardashian ha estado alejada de los reflectores desde el incidente de octubre. Recientemente volvió a las redes sociales después de algunos meses turbulentos que incluyeron el traslado al hospital de su esposo, Kanye West, en noviembre por agotamiento.

En un video promocional de la nueva temporada de Keeping Up With the Kardashians, la estrella de televisión de realidad recordó la noche en que ladrones la sometieron a punta de pistola.

“Me iban a disparar en la espalda”, cuenta Kardashian a sus hermanas. “No hay forma de escapar. Me pone tan triste pensar en eso”.