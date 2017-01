Oficial de North Las Vegas muere tras fatal accidente

Las Vegas, NV. (NOTICIAS YA).- Un oficial del Departamento de Policía de North Las Vegas falleció este fin de semana luego de que un accidente automovilístico lo dejara en condición grave.

Autoridades del Departamento de Policía de North Las Vegas (NVLPD) anunciaron mediante un tuit este pasado sábado, que uno de sus oficiales falleció luego de verse involucrado en un accidente automovilístico que resultó fatal. El incidente ocurrió el pasado viernes a las dos de la tarde, en el bulevar Martin Luther King y la avenida Carey.

El oficial fallecido fue identificado como el detective Chad Parque, de 32 años de edad.

Según Aaron Patty, vocero del departamento de policía, el detective Parque estaba de guardia, conduciendo desde la Corte de Justicia de North Las Vegas por el bulevar Martin Luther King cuando una conductora, quien dirigía por la línea contraria, cruzó carriles y se estrelló contra el automóvil de Parque. De acuerdo con los investigadores, la conductora del auto que cruzó carriles fue la responsable del choque.

El detective sufrió heridas de gravedad, y tuvo que ser trasladado inmediatamente al Centro Médico Universitario, para ser tratado de urgencia. Fue allí que Parque falleció, a pesar del esfuerzo del personal médico, debido a su estado crítico.

Voceros del departamento de policía mencionaron que el detective Parque había estado trabajando con el equipo por 10 años, que era considerado un excelente padre, esposo, hermano e investigador. En su cuenta de Twitter comentaron: “Es con mucho dolor que anunciamos el fallecimiento de nuestro detective. Gracias por su amor y apoyo.”

Miembros de la comunidad y oficiales de la ley se reunieron la noche del domingo en el lugar del incidente, el bulevar Martin Luther King y la avenida Carey, para realizar una vigilia en honor al oficial Parque.

El NLVPD también advirtió a la comunidad el día de hoy que no existe ninguna cuenta autorizada o legitima de Go Fund Me para beneficio de la familia del detective Parque y piden no donar a ninguna de estas cuentas. Para asegurarse que las donaciones beneficien a la familia del detective, el departamento de policía ha establecido dos cuentas oficiales en los bancos de Nevada State y Wells Fargo.

Si desea donar, puede hacerlo bajo el siguiente nombre y número de cuenta:

Nombre: Injured Police Officer

Cuentas:

Nevada State Bank: #905202081

Wells Fargo: #8754899923