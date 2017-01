Paseña es testigo del tiroteo en el aeropuerto de Florida

El Paso, (NOTICIAS YA). Paseña cuenta su experiencia al ser testigo del tiroteo que se reportó en el aeropuerto Fort Lauderdable.

“La verdad yo si estaba asustada. Yo ya lo que quería era salirme”. Son las palabras de Julieta Hernández, una residente de El Paso que junto con su familia estuvo presente en el incidente este pasado viernes en un aeropuerto de Florida.

“La verdad fue una experiencia muy triste y muy fea y más cuando supimos que era una persona que había trabajado para el ARMY, que era veterano y era un jovencito de 26 años”.

En el tiroteo se asesinaron a cinco personas, y ocho más fueron lesionadas. El hombre armado fue arrestado por la policía poco después de que comenzaran los disparos en la zona de equipaje. El hombre fue identificado como Esteban Santiago de 26 años, quien ahora se encuentra en una cárcel del condado de Broward, donde las autoridades dicen que está detenido bajo sospecha de asesinato. También se mencionó que no hay indicios de que Santiago trabajó con nadie más en la planificación o ejecución del ataque.

Santiago, quien trabajó como ingeniero de combate en la guardia nacional en Puerto Rico y Alaska, fue dado de alta el año pasado por desempeño insatisfactorio. Santiago fue reportado por varias infracciones por ausencias sin permiso.

“Había como te comento un problema para volver agarrar el vuelo, nos cancelaron todo. Nos tuvimos que ir a otro aeropuerto y más que toda la impotencia de que no puedes hacer nada”.

Los investigadores creen que la pistola usada en el tiroteo de la reclamación de equipaje estaba en la bolsa registrada del sospechoso.

“La seguridad del aeropuerto la verdad yo no la vi muy bien. No tienen tanta seguridad a comparación de otros aeropuertos que he visitado. No se compara al aeropuerto de aquí yo pienso que hay mucha más seguridad no sé si es porque sea frontera pero también allá entra mucha gente tienen el aeropuerto igual internacional y todo pero si yo no lo vi seguro”.

Desde el 11 de septiembre del 2001, los aeropuertos han experimentado un aumento dramático en la seguridad, pero muchas partes del aeropuerto como terminales, y reclamo de equipaje están fuera del área asegurada y siguen siendo blancos vulnerables. Queda esperar que es lo que las autoridades del aeropuerto están haciendo para incrementar la seguridad.