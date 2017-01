VIDEO: Exculpa Antonio Mohamed al árbitro de la derrota de Puebla

9:55 am

Ciudad de México. (ICITUS). El técnico de los Rayados del Monterrey, Antonio Mohamed, rechazó que el árbitro Adalid Maganda, haya sido el responsable del revés que sufrió el Puebla ante los regiomontanos, en duelo disputado en la cancha del estadio Cuauhtémoc.

El estratega comentó que las fallas arbitrales no tienen por qué tomarse como pretextos cuando no se dan resultados positivos, y agregó que fue de suma importancia que hayan sumado tres puntos en calidad de visita.

“Seguramente habrá tenido errores pero el futbol es así, cuando empezamos nuestras carreras a todos nos ha tocado equivocarnos, y siempre en el futbol estoy convencido que una falla te puede tocar a favor o en contra, que el error arbitral es parte del juego y tenemos que saber sobreponernos a esas adversidades, a veces es en contra y en ocasiones a favor”, dijo.

Y es que, durante el partido, hubo una controversial jugada dentro del área por una supuesta falta en contra de Rogelio Funes Mori que, para algunos expertos, no debió marcarse “No sé si fue o no penal en la jugada de Funes Mori, no la vi, lo que se puede destacar es el rendimiento tanto de Monterrey como de Puebla”, agregó.

Comentó que, por ahora, podrá festejar los tres puntos que le arrebató a los Camoteros y que significaron colocarse en los primeros puestos de la clasificación general, sin embargo, sabe que apenas arranca el campeonato y que no puede echar las campanas al vuelo “ya en la semana se me tiene que olvidar porque hay que pensar en el siguiente partido”, concluyó.

Juan Antonio Dávalos