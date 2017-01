VIDEO: Tigres supera a los cuatro llamados grandes

Ciudad de México. (ICITUS). Abran espacio para el quinto grande del futbol mexicano. Lo dicen las encuestas entre la afición y las casas de apuestas. El nuevo rey de la selva pinta rayas y lleva corona.

Sí, adivinó. Los campeones Tigres son entre la afición mexicana y las casas de apuestas los principales favoritos para repetir el título de Liga en el torneo de Clausura 2017.

Tigres ya está por encima de los llamados grandes. Al menos así lo piensan el 28 por ciento de los aficionados a nivel nacional, con el que los dirigidos por Ricardo Ferretti superan al América que suma 24 por ciento de las preferencias para ser campeón y claro, está muy lejos del 13 por ciento que tiene Chivas y el nueve por ciento de Cruz Azul.

Y no sólo para ganar la Liga, sino también la Concahcampions, donde es ultrafavorito con 45 por ciento de las preferencias para obtener el boleto al Mundial de Clubes contra el modesto 13 por ciento que favorece al Pachuca y el nueve por ciento de Pumas.

Incluso en el renglón de clásicos, Tigres ya pinta. Si no, nada más ver que hoy, el Clásico norteño es el segundo más popular en territorio nacional, sólo por debajo del América ante Chivas, pero con mayor atractivo que el América vs. Pumas, América vs. Cruz azul y por supuesto el Chivas vs. Atlas.

Cabe decir que a la hora de elegir cuál es su equipo favorito, la afición también pone a Tigres ya pegadito a los cuatro grandes. En una lista en la que América manda con el 25 por ciento de las preferencias, le sigue Chivas con 21, luego Pumas con 13, Cruz Azul con 12 y los Tigres ya aparecen con un significativo ocho por ciento, algo imposible para un club distinto a los cuatro llamados grandes hace algunos años.

Paso entonces al nuevo grande del futbol mexicano, que a golpe de títulos y contrataciones, Tigres empieza a sacudir el organigrama de jerarquías del futbol mexicano.

Arturo Salgado Gudiño