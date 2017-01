“Quien tenga coche que lo mantenga”, asegura Carmen Salinas

8:09 am

(NOTICIAS YA) .- Apoyando el encarecimiento del precio de los combustibles en México, la actriz y diputada federal: Carmen Salinas respondió “quien tenga coche, que lo mantenga” ante los cuestionamientos sobre su postura de eliminar los subsidios a las gasolinas.

“Era necesario todo lo sucedido porque ya no podía estar el gobierno subsidiando tanta gasolina, el que tenga coche que lo mantenga, no hay de otra, carnal, de todas formas no se acaba el tráfico” respondió la actriz.

“Son leyes que tiene que imponer el gobierno porque toda la vida ha subsidiado la gasolina y prefiero que subsidien la comida para la gente pobre” precisó la legisladora plurinominal propuesta por el Partido Revolucionario Institucional.