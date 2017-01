se-despide-obama-con-tono-optimista-y-esperanzador

A diez días de que deje la Casa Blanca, el presidente Barack Obama dirigió un discurso a la nación, en el cual pidió a la gente creer en su propia capacidad para lograr el cambio.

“Ustedes respondieron a las esperanzas de la gente, y gracias a ustedes, en casi cada medida, Estados Unidos es un lugar mejor y más fuerte que cuando empezamos”, dijo el mandatario en su último discurso como presidente.

Ante unas 20 mil personas en Chicago, Obama reconoció que “a veces parece que damos un paso atrás por cada dos pasos adelante”, pero que su país siempre se ha caracterizado por “moverse hacia adelante”.

Antes de abandonar el cargo el próximo 20 de enero, el todavía presidente enumeró algunos logros de su gestión, como superar la recesión económica, la normalización de relaciones con Cuba y la legalización del matrimonio igualitario.

El primer presidente afroamericano reconoció que el racismo sigue vivo en el país y queda “trabajo por hacer”.

“Después de mi elección, se habló mucho de un Estados Unidos post-racial. Esa visión, aunque bienintencionada, nunca fue realista. Porque la raza sigue siendo una fuerza potente y a menudo divisoria en nuestra sociedad”, admitió Obama.

El mandatario se comprometió a garantizar una transferencia de poder “pacífica” entre él y el gobierno de Donald Trump, para que éste “pueda ayudarnos a acometer los muchos desafíos que todavía enfrentamos”.

Obama aseguró sentirse “aún más optimista sobre el país” que cuando asumió el poder. “El futuro está en buenas manos”, aseguró, pidiendo a la ciudadanía ser “guardianes” de la democracia. “Nuestra democracia se ve amenazada si la damos por sentada”, dijo.

El presidente terminó su discurso agradeciendo a su familia y su equipo en la Casa Blanca, comprometiéndose a seguir luchando por lo que cree cuando abandone el poder. “Yes, we can. Yes, we did” (Sí, podemos. Sí, lo hicimos”), finalizó.

*Con información de EFE