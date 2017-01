Mujer asegura que fue discriminada en casino de San Diego

(NOTICIAS YA).- Una mujer de San Diego quiso ir a divertirse a un recién inaugurado casino en San Diego junto con un par de amigas, pero la experiencia la dejó con un mal sabor de boca.

Al llegar a la entrada Lourdes entregó su pasaporte como identificación para poder entrar al casino, sin embargo al entregarlo comenzó el problema.

“Él lo miró y empezó a hojear. Fue cuando dijo que no estaba visado, entonces me dijo: ‘¿Sabes que tu esás ilegal en este país y no puedes estar aquí? ¿Sabes tu que ahorita le puedo hablar a inmigración y te pueden llevar?'”

La mujer relató que el guarda de seguridad del Casino Hollywoo, ubicado al este del condado de San Diego, intentó romper la fotografía del pasaporte de la mujer, a lo que ella y sus acompañantes respondieron con quejas.

Al final el guardia la dejó pasar, no sin antes advertirle que se llegaba a ganar algún premio dentro del casino, no solo no se lo entregarían, sino que llamarían a agentes de inmigración para que se la llevara.

Univisión San Diego intentó contactar a personal administrativo del casino para conocer su postura sobre el caso o si están al tanto de que hubiera ocurrido este incidente, pero después de dos días el casino no ha concedido la réplica.

Pedro Ríos, director del Comité de Amigos Americanos, comentó que esta práctica es completamente discriminatoria ya que un guardia de seguridad no tiene la autoridad migratoria para cuestionar el estatus de las personas que acuden al casino.