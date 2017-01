VIDEO: Evento a favor de los inmigrantes

8:16 am

El Paso, (NOTICIAS YA).- Es mediante oraciones y testimonios que el Instituto Fronterizo Esperanza respaldado por la Diócesis Católica de El Paso pretende alentar a la población a unir sus voces en apoyo a la comunidad inmigrante

Para maría, la vida no ha sido fácil desde que cruzó la frontera huyendo del maltrato y violencia por parte del gobierno mexicano, “yo en lo particular me encuentro aquí exiliada en Estados Unidos desde hace tres años, estoy en busca de asilo político”.

Durante esos tres años María ha estado luchando por exigir sus derechos como persona inmigrante. Una lucha que ahora le causa temor, debido a las acusaciones realizadas por el presidente electo Donald Trump.

Para seguir aportando por un cambio, María accedió a participar contando su testimonio en el próximo evento en apoyo a la comunidad inmigrante llamado “Testigo de la Dignidad y Solidaridad”. “Vamos a ofrecer oraciones de muchas fe tanto de la iglesia católica como otras y también vamos a tener testimonios de muchas personas que están sufriendo actualmente políticas migratorias,” Teodora Simón, encargada del Instituto Fronterizo Esperanza.

Y es que la Diócesis Católica de El Paso ha trabajado en conjunto con el Instituto Fronterizo Esperanza ya por varios años, brindando optimismo a las personas inmigrantes.

Edgar Ramírez le tiene todos los detalles.