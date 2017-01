Anuncian los artistas que estarán en el Mardi Gras de Universal Orlando

Orlando, (NOTICIAS YA).- Universal Orlando Resort anunció el jueves a los artistas que se presentarán en su tradicional Mardi Gras 2017. Este festival inspirado en el tradicional carnaval de la ciudad de Nueva Orleans incluye cocina al estilo cajún, el auténtico resplandor de Nueva Orleans y un desfile con grandes carrosas.

La celebración se realizará diariamente por 50 noches a partir del 4 de febrero al 25 de marzo. Durante 12 noches exclusivas los visitantes podrán disfrutar de presentaciones de artistas reconocidos a nivel mundial.

Este año el desfile incluirá seis carrozas inspiradas en criaturas míticas incluyendo, The Dance of the Dragon, The Flight of the Pegasus y The Rise of Garuda. Algo que distingue esta celebración es el despliegue de millones de collares de Mardi Gras que son lanzados desde las carrozas en movimiento.

A continuación usted podrá ver el listado oficial de los artistas que se presentarán junto a sus respectivas fechas: