VIDEO: Entra a su quinto día la búsqueda de Markeith Loyd

6:47 am

(NOTICIAS YA).- La búsqueda del gatillero Markeith Loyd entra a su quinto día y las autoridades ampliaron la investigación por toda la Florida Central y el Condado Polk.

En la audiencia del jueves, la exnovia de Loyd, Jameis Slaughter dijo que en una de las llamadas que recibió del pistolero, éste expresó que la Policía tendrá que matarlo antes de él volver a prision. De acuerdo con la afidávit, la joven estuvo en constante comunicación con el hombre desde la muerte de su otra expareja Sade Dixon. También trascendió que el auto de la mujer fue visto rondando el Walmart donde Loyd baleó mortalmente a la Sargento Debra Clayton.

No obstante, Lakensha Smith Loyd, sobrina del sospechoso, no ha querido cooperar con las autoridades. Mientras que fiscalía indicó en la audiencia del miércoles que ella sabe donde está Loyd, pero se rehúsa a hablar. Lakensha fue llevada a la Orange County Jail con una fianza de $750 mil.

En Conferencia de Prensa el Jefe de la Policía, John Mina indicó que agentes hallaron la ropa que utilizó Loyd el día que le disparó a la Sargento Debra Clayton y se cree que el hombre tiene un chaleco anti-balas.

De acuerdo con NEWS 6 no hay regulaciones para comprar un chaleco anti-balas, pero muchas armerías y portales de internet tienen como política no venderlos a personas que no sean parte de la uniformada o de las fuerzas armadas.

Todo aquel que tenga información se puede comunicar a Crimeline al 1-800-423-8477. La recompensa continúa en $100 mil.

El periodista Emilio Ramos nos presenta un resumen en el reportaje adjunto.