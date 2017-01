Hombre paga impuestos con 300 mil ‘pennies’

(NOTICIAS YA).- Como un acto de protesta, un hombre llegó al Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) de Lebanon, Virginia con cinco carretas que cargaban 300 mil monedas de un centavo (o “pennies”).

De acuerdo con WFTV, Nick Stafford utilizó las monedas para pagar poco más de mil dólares en impuestos el miércoles pasado. Aunque también aprovechó la ocasión para mostrar su inconformidad.

El hombre había intentado obtener los números telefónicos de distintas oficinas del DMV en Virginia, sin éxito. Incluso emitió solicitudes formales al gobierno y éste le contestó con solo un número, el de la oficina de Lebanon.

Stafford no se rindió y exigió a la corte el resto de la información que necesitaba y este martes ésta le fue entregada por el fiscal general del estado.

A pesar de que ya había obtenido lo que quería, Stafford consideró que debía hacer ver su inconformidad de una manera más dramática, por lo que utilizó dos carros para transportar las carretas con mil 600 libras de monedas.

“Los números telefónicos son irrelevantes para mí. Ya no los necesito. Le dije al juez: ‘creo que probé mi punto’. Creo que la columna vertebral de nuestra república y democracia es el gobierno abierto y la transparencia y me sorprende que mucha gente no sepa del poder de la Ley de Libertad de Información”, dijo al Courier Herald.

Cabe destacar que, además de los impuestos, Stafford pagó 440 dólares para que 11 personas le ayudaran a abrir los rollos de monedas en una operación que duró cuatro horas, así como 400 dólares por las carretas, las cuales dejó en el DMV.