VIDEO: Camoteros exigen resultados inmediatos

Ciudad de México. (ICITUS). Las dos más recientes incorporaciones de Puebla, Federico González y Carlos Rodríguez, aceptaron que tendrán que trabajar con intensidad para acoplarse rápidamente al sistema que maneja el técnico Ricardo Valiño, en busca de dar resultados inmediatos.

Dichos jugadores fueron contratados recientemente por el equipo camotero y, por ello, apenas se integraron a los entrenamientos y se espera que su debut sea en la fecha 3, cuando el cuadro de la franja se mida a los Gallos Blancos del Querétaro en la cancha del estadio Cuauhtémoc.

González manifestó que sus características ayudarán a que Puebla pueda tener gol “soy un jugador al que le gusta moverse por todo el frente de ataque, que tiene potencia y como todo delantero quiero hacer goles. A diferencia del futbol argentino, aquí hay un poco más de espacio, trataré de aprovechar eso y de esa forma ayudar a que el equipo logre muchos puntos”, dijo González.

Comentó que, cuando le dieron la propuesta de llegar al balompié mexicano, no lo dudo ya que puede ser un trampolín para emigrar a Europa “estoy contento de estar acá, se hizo un poco larga la espera me han recibido muy bien y vengo a dar lo mejor de mí; ayudar a que el equipo logre la mayor cantidad de puntos posible en lo colectivo. En lo personal busco rendir al máximo en cada partido porque si a mí me va bien seguramente le va a ir bien al Puebla. No se negocia acá la actitud y a eso hay que agregarle lo que uno sabe dentro del campo”.

Mientras que Carlos Rodríguez aceptó estar al tanto de los problemas que tiene el equipo por no descender, pero aclaró que sólo piensan en la Liguilla “El futbol mexicano es muy intenso, muy competitivo y creo que eso es un reto, así crecemos como futbolistas y siempre hay que darlo todo. Vengo a entregarlo todo y aportar muchos goles que es lo que queremos para tratar de ganar todos los partidos”, sentenció.

Juan Antonio Dávalos