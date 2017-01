Adolescente raptada de bebé conoce a sus padres a los 18 años

7:02 am

(NOTICIAS YA).- Kamiyah Mobley, de 18 años, abrazó a sus padres por primera vez en la vida un día después de que la policía arrestó a la mujer que la raptó recién nacida, le cambió el nombre y la hizo creer que era su mamá.

Gloria Williams, de 51 años, se la llevó de Florida y las autoridades finalmente la localizaron en Carolina del Sur, donde la niña creció con el nombre de Alexis Manigo.

La reunión con sus padres biológicos se dio finalmente el sábado en la estación de policía de Walterboro, cerca de Charleston.

Craig Aiken y Shanara Mobley viajaron a reunirse con su hija y tras 45 minutos de compartir con ella su papá dijo: “El primer encuentro fue hermoso. Fue maravilloso” y reconoció que “Es difícil poner en palabras como me siento ahora. Solo estamos tratando de procesar lo ocurrido: 18 años. Va a ser difícil recuperar eso. No lo puedo describir”.

El caso atrajo atención nacional pues durante años se habían recibido pistas sin resultado. Tras el arresto de Williams muchos la condenan, pero Kamiyah no.

Se despidió de ella a través de una malla en prisión, la acusada le mandó un beso y luego la joven escribió en su cuenta de Facebook: “Ella me crió con todo lo que necesité y principalmente con todo lo que quería…Mi madre no es una criminal. Los ignorantes no lo entenderán”.

Williams había sufrido un aborto en 1998 y días después se disfrazó de enfermera y entró a la habitación del hospital donde Kamiyah llevaba apenas ocho horas de nacida. Engañó a sus padres y se la llevó.