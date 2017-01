Consejera de Trump no será parte de la administración presidencial

(POLÍTICA PARA MÍ).- Mónica Crowley, quien fungiera como consejera del presidente electo Donald Trump durante el periodo electoral, no formará parte del equipo del empresario durante su gestión presidencial. La comentarista conservadora había sido elegida originalmente para ser la vocera del Consejo de Seguridad Nacional.

A través de los medios de comunicación Fox News y Washington Times, Crowley mencionó que, “tras una larga reflexión, he decidido quedarme en Nueva York para buscar otras oportunidades y no ocuparé ningún puesto en la nueva administración. Aprecio sinceramente haber sido invitada a formar parte del equipo del presidente electo Trump y seguiré apoyándole con entusiasmo, a él y a su agenda para la renovación estadounidense”.

Mónica Crowley también aseguró desearle éxito a quien sea que asuma el cargo que le habían propuesto a ella originalmente desde el pasado 15 de diciembre, el cual es catalogado como un puesto clave en la Casa Blanca.

Sin embargo, la posibilidad de que Crowley no asumiera el cargo comenzó el 7 de enero cuando la cadena CNN difundió decenas de extractos presuntamente plagiados en su libro ‘What the Just Happened’.

En primera instancia el equipo del presidente electo Trump defendió a la consejera y calificaron la información como “un ataque político destinado a desviar la atención de los verdaderos desafíos a los que este país tiene que hacer frente”.

No obstante, el sitio de internet Politico.com también refirió a otros ejemplos de plagio.