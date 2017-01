VIDEO: Preocupa al Tri posible veto al Estadio Azteca

Ciudad de México. (ICITUS). Los directivos de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) están preocupados ante la posibilidad de que haya un veto por parte de FIFA al Estadio Azteca, después de que el organismo internacional volvió a imponer una multa a México por el grito homofóbico que lanzan los aficionados al momento en que el portero rival despeja.

Santiago Baños, responsable del área técnica del Tri, aceptó que es alta la probabilidad de que la FIFA les impida jugar algún duelo eliminatorio en el Coloso de Santa Úrsula porque han sido constantes los castigos que se le han impuesto a la FMF “y el siguiente paso es el veto, esperemos que no lo haya”, dijo.

“Hicimos todo lo que está en nuestras manos para evitar que las personas no lo hagan pero no lo pudimos detener, invitamos a los aficionados a que pararan pero no funcionó, no puedo hablar mucho con el tema porque el que está tomando cartas en el asunto es Memo Cantú (Secretario General de la FMF)”, agregó.

“Claro que nos preocupa porque, si siguen las multas, el siguiente nivel, el siguiente escalón es el veto, obviamente estamos preocupados y por supuesto que no nos gustaría llegar a ese punto. Parece ser que, con un veto, será la única forma en que entenderá la gente”.

Por otra parte, Baños indicó que el objetivo es jugar toda la eliminatoria de la selección mexicana en el Azteca, aunque no descartó la posibilidad de que algún duelo se realice en el interior de la República, una situación que se analizará en las próximas semanas.