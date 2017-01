Abuelo frustra el intento de secuestro de su nieta de tres años

Las autoridades han informado que la joven no es conocida de la familia. (MGN)

(NOTICIAS YA).- Un abuelo de California impidió que uno de sus nietos fuera secuestrado en un parque mientras estaban jugando.

El hombre estaba junto a sus nietos cerca del estanque de patos en el parque Ashford, en Auburn, cuando una mujer se acercó a ellos, le habló a la más pequeña e intentó llevársela.

El Departamento de Policía de Auburn informó que una mujer, identificada como Lindsay Frasher, de 28 años, se acercó a la niña de tres años, la llamó por otro nombre y envolvió sus brazos alrededor de ella en un intento por llevársela.

Sin embargo, el abuelo de la niña intentó defenderla y ambos se enfrascaron en un jaloneo por tener a la menor. Otras personas presentes en el parque se acercaron para auxiliar al hombre, y entre todos retuvieron a la mujer hasta que llegó la policía.

Las autoridades han informado que la joven no es conocida de la familia, y no creen que ella estuviera bajo efectos del alcohol o algún tipo de droga, pero aun no determinan si padece un desorden mental.

Frasher está tras las rejas en una prisión del Condado de Placer, acusada de secuestro y se le ha impuesto una fianza de 420 mil dólares, detalla FOX News.