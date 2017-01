Familia de mujer que murió en hotel pide ayuda

Indio, CA (NOTICIAS YA).- Una familia continúa desconsolada después de conocer que Lilliana Yañez Arellano fue encontrada muerta dentro del hotel Royal Plaza Inn en la ciudad de Indio este pasado domingo por la madrugada.

Según testigos a eso de la media noche se escucharon disturbios en uno de las habitaciones seguido de disparos por lo cual llamaron al teléfono de emergencia 911.

Al llegar agentes de la policía a eso de las 2:12 am encontraron a la Yañez sin vida, con una herida de bala y hasta el momento no tienen descripción de algún sospechoso pero según testigos ocurrió una discusión con un hombre horas antes del mortal incidente. El hotel no cuenta con cámaras de vigilancia en sus instalaciones.

En las redes sociales familiares y amigos se muestran desconsolados por la perdida de su ser querido y han puesto a disposición del público una cuenta de GoFundMe en donde se quieren recaudar $12,000 para sus servicios fúnebres, el enlace es el siguiente:

https://www.gofundme.com/lilliana-a-yanez-funeral-services

Estos fueron algunos de las últimas publicaciones que Lilliana Yañez realizó, a lo que algunos amigos reaccionaron con asombro y preocupación.

La investigación por parte de las autoridades continúa y siguen todas las lineas posibles para dar con posibles pistas, o los motivos por los que ocurrió este lamentable hecho.

El departamento de policía de Indio pide el apoyo de la comunidad, si alguien tiene información sobre este caso puede llamar a los oficiales al (760) 391-4057 o al numero de Coachella Valley Crime Stoppers al (760) 341 -STOP para información anónima.