La marihuana ya es legal pero puede tener consecuencias para indocumentados

Reno, NV. (NOTICIAS YA).- El pasado 8 de noviembre la mayoría de los votantes del ‘Estado de Plata’ determinaron aprobar la Pregunta 2, la cual eliminó la prohibición de la marihuana y permitiría el uso y posesión personal de hasta una onza de dicha planta; además de que se podrá comercializar en tiendas autorizadas.

Personas que están a favor de la medida dicen que se creará un sistema de tiendas de venta de marihuana, instalaciones de cultivación, distribuidores, entre otras, las cuales serán supervisadas por el Departamento de Impuestos de Nevada. Además de establecer un impuesto del 15 por ciento sobre las ventas al por mayor y serían pagadas por cultivadores certificados.

A partir del primero de enero ya es legal en Nevada que personas mayores de 21 años consuman marihuana, sin embargo, fumarla en lugares públicos no está permitido. También se requiere que la posesión de esta planta se limite a menos de una onza por persona.

De acuerdo con Brian Sooude, integrante de la oficina del fiscal de la ciudad de Reno, será hasta que termine la sesión legislativa en el verano del 2017 cuando se determinen los procesos y detalles de esta nueva ley. No obstante, entidades federales como inmigración tienen sus propias regulaciones.

Expertos mencionan que la posesión de menos de 30 gramos de marihuana tiene una excepción bajo la ley de migración, ya sea al momento de solicitar una residencia o al defenderse ante una posible deportación, pero la situación podría empeorar si la persona es indocumentada.

“Aunque no haya consumido marihuana durante dos o tres días, o una semana, todavía después puede estar encima del límite para poder manejar, si está condenado por manejar bajo la influencia de marihuana no podrá arreglar (situación migratoria) en Estados Unidos, no hay excepción para este delito”, expresó el abogado Brazleton.