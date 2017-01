Mujer que acusó de abuso sexual a Trump lo denuncia por difamación

(NOTICIAS YA).- Luego de que en octubre pasado acusó al entonces candidato a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, de abuso sexual, ahora una exconcursante de “The Apprentice” levantó una denuncia por difamación en su contra.

A escasos días de que Trump llegue oficialmente a la Casa Blanca, Summer Zervos presentó este martes una denuncia por difamación en contra de él por negar el episodio de abuso sexual y asegurar que se trataba de una acusación falsa.

Junto a su abogada Gloria Allred, Zervos ofreció una rueda de prensa en Los Ángeles para dar detalles de la demanda en contra del presidente electo, presentada en Nueva York a solo tres días de que se celebre su acto de investidura.

En octubre de 2016, Zervos aseguró en una conferencia de prensa que Trump la había manoseado y besado contra su voluntad en el hotel Beverly Hills de Los Ángeles, a lo que el entonces todavía candidato republicano a la Casa Blanca respondió que se trataba de acusaciones falsas.

“Para que quede claro, yo nunca la conocí en un hotel o la saludé de manera inapropiada hace una década”, contestó Trump en un comunicado oficial, al que siguieron otros mensajes en Twitter para referirse a las múltiples acusaciones de abuso sexual que surgieron en su contra.

Al comprobar que Trump no reconocía las acusaciones y que no se retractaba de sus comentarios, Zervos presentó la demanda por difamación ya que, según dijo hoy, no le queda “otra alternativa” para “defender” su “reputación”, detalla EFE.

Sin embargo, la mujer aclaró que esta dispuesta a retirar la denuncia, sin exigir alguna compensación económica, en caso de que Trump se retracte de las declaraciones difamatorias en contra de ella.

Por su parte, Allred destacó que su clienta se decidió a salir a luz pública al comprobar que era sólo “una de las muchas mujeres” afectadas por el comportamiento de Trump una vez que se hizo público un video de 2005 en el que el magnate se jactaba, en tono muy despectivo y vulgar, de poder hacer lo que quería con las mujeres en el plano sexual.