Paseña cuenta la pesadilla que vivió en la balacera de Playa del Carmen

10:54 am

El Paso, (NOTICIAS YA).- Lo que serían unas vacaciones soñadas, se convirtió en una pesadilla para un grupo de jóvenes de El Paso cuyas vidas estuvieron en peligro tras estar justo en el centro nocturno de Playa del Carmen, donde ocurrió la balacera la madrugada de este lunes.

La paseña Tania Rodríguez nunca imaginó que la sonrisa que muestra en su fotografía para el recuerdo que muestra su presencia en el festival de música electrónica BMP en Quintana Roo, en minutos se convertiría en angustia y pánico al estar en el centro nocturno Blue Parrot, donde se originó un tiroteo mortal. “De repente empezaron a tirar los balazos pero todos pensábamos que eran cohetes, entonces empezamos a ver hacia arriba cuando nos dimos cuenta que eran balazos, yo nada más agarre a mi amiga y nos tiramos al piso.”

De un ambiente de fiesta, Tania acompañada de un grupo de amigos de El Paso, se encontraba en medio de una masacre que dejó a cinco personas muertas, y varios heridos.

“Una persona entró con arma de fuego y otra trató de evitarla en cuanto el sacado de las armas, y entre estas personas empezaron a disparar,” comentó Miguel Ángel Pech Cen, fiscal general de Quintana Roo.

Dos de los fallecidos son canadienses, un italiano y un colombiano. Mientras que una mujer, murió después de ser pisada por la estampida que se originó tras el tiroteo.

“De hecho si tenemos moretones de la gente que nos estaba pisando, pero como te digo estábamos debajo de un sillón que la cabeza y la parte de arriba del cuerpo si la teníamos protegida”.

Sin embargo, al detenerse los disparos, Tania y sus amigos estaban por presenciar lo peor. “Al correr hacia la salida, vimos varios cuerpos tirados, charcos de sangre grandísimos, lo único que pensamos fue correr y agarrar un taxi y venirnos a donde nos estamos quedando.

Y a pesar que las autoridades no han dado a conocer un posible motivo de la agresión mortal, Tania comenta a Noticias 26 que se han dado a conocer varias versiones en Playa del Carmen. “He escuchado varias cosas, unas dicen que eran unos, no se alguien de otros países que estaban vendiendo droga y por eso dispararon y otros dicen que les negaron a entrada y por eso entraron a disparar, se están escuchando varias versiones y la verdad no sé yo”.

El viaje de Tania estaba planeado que fuera hasta el domingo sin embargo, ella y sus amigos nos comentaron que están pensando regresarse antes. Por lo pronto aseguró que no han querido salir del hotel.

