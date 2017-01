Soñaba con encontrar el amor y se quedó dormida

9:15 am

(NOTICIAS YA) .- La señora Eloísa se quedó dormida ante las cámaras de televisión de Canal Sur, transmitido en Chile. Ella fue invitada al programa La tarde aquí y ahora del animador Juan y Medio con la intención de buscar el amor pero durante la trasmisión de la emisión su medicamento hizo efecto y sucumbió al sueño por lo que decidieron jugarle una broma.

El público no pudo aguantar las carcajadas mientras que el presentador Juan y Medio pidió silencio y jugarle una broma a Eloísa. Apagaron las luces para que la señora pudiera descansar, desalojaron el estudio de televisión y le hicieron creer que la trasmisión ya había concluido. Incluso, Juan y Medio le comentó que llevaba todo un día dormida.

“Anoche no podía dormir y me tomé una pastilla”, dijo Eloísa al presentador. El video se ha viralizado en YouTube ya que oficialmente, Canal Sur no publicó el video en sus redes sociales.