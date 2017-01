Tampa Bay se prepara para la invasión de piratas en el festival del Gasparilla 2017

Tampa Bay, (NOTICIAS YA).- Como tradicionalmente se espera esta semana la ciudad de Tampa Bay será invadida por los piratas en el festival anual del Gasparilla que se celebra desde el 1904.

Este año los niños podrán disfrutar del Mc Donald’s Children’s Gasparilla Extravaganza a partir del sábado, 21 de enero. Con decenas de actividades que comenzarán a partir de las 11 a.m. en Bayshore Blvd.

El itinerario para los eventos es el siguiente:

11:00 a.m. – Actividades familiares a lo largo de Bayshore Blvd at 11AM.

11:00 a.m. – 1:00PM Bicycle Safety Rodeo w/ Departamento de la Policía de Tampa Bay

1:30 p.m. – Gasparilla Preschooler’s Stroll presentado por Tampa’s Lowry Park Zoo.

2:30 p.m. – SOCOM Para-Commandos Day Jump

3:30 p.m. – 6:00 p.m. – Desfile de Niños Gasparilla organizado por Chevrolet

6:30 p.m. – SOCOM Para-Commandos Night Jump

7:00 p.m. – 7:30 p.m. – Gasparilla Piratechnic Extravaganza (Espectáculo de fuegos artificiales)

Por otra parte el programa de las clausuras de carreteras para el desfile es el siguiente:

Lunes, enero 16 de 2017 – Jueves, febrero 2 del 2017

Close Bayshore Blvd. a trades at DeSoto Ave., Nance Ave., Albany Ave. y Gunby Ave.

Sábado, enero de 21, 2017 a las 2:00 a.m.

Cerrada Bayshore Blvd. direccion al Norte de Bay a Bay Blvd. a Rome Ave.

Sábado, enero de 21, 2017 a las a las 6:30 a.m.

Cerrada Bayshore Blvd de Gandy Blvd a Platt St / Channelside Dr

Cerrada Davis Island la rampa no estará disponible en dirección al Norte de Bayshore Blvd

Sábado, enero de 21, 2017 a las a las 9:00 a.m.

Cerrada One Eastbound Lane y un carril en dirección al Oeste en Bay a Bay Blvd. de MacDill Ave. a Ysabella Ave. (para acomodar la acera de los peatones)

Sábado, enero de 21, 2017 a las @ 4:30 p.m.

Cerrada Eastbound Bay-to-Bay Blvd en MacDill Ave.