VIDEO: América, obligado a dar resultados aún sin refuerzos

Ciudad de México. (ICITUS). A pesar de que inicio el torneo con una derrota, el técnico de América, Ricardo Antonio La Volpe, no pierde la calma porque, desde su perspectiva, el equipo hizo un buen trabajo durante el revés que sufrió el equipo ante los Diablos Rojos del Toluca.

El estratega recordó que tuvieron poco tiempo de pretemporada y, conforme avance la campaña, se tiene que ver un mejor funcionamiento del equipo y buscar, como primer objetivo, clasificar a la Liguilla y después pensar en llegar a una final como sucedió el torneo pasado.

Agregó que, aunque no haya todos los refuerzos que pidió, el equipo tiene que ser protagonista “espero tener lo más pronto posible los dos refuerzos. Hoy ya vino uno y el tiempo esperemos que se adapte lo más pronto a la altura, lo que le pueda pesar la dinámica del futbol mexicano que no es igual a donde él viene”, dijo.

“Falta uno más y veremos sí se puede hacer, si no, no me mata ni me deja dormir si no se contrata. Tengo un buen equipo, tengo una buena base. Sí se fueron jugadores importantes pero tengo con qué pelear el campeonato y ser protagonistas porque nos van a exigir eso” , señaló.

El estratega aceptó que es caro contratar a futbolistas mexicanos, por ello, han optado por buscar jugadores que militan en el extranjero de capacidad que puedan ayudar a dar los resultados esperados.

“Ricardo Peláez se acerca, se acerca (Mauricio) Culebro y se acerca (José) Romano. Qué más quisiera yo que tener el equipo completo al inicio del campeonato. Hoy los precios se van (a las nubes) y si quieres comprar un jugador mexicano hablan de 10, 12 millones de dólares.

“Esto da a que el jugador mexicano lo tengas que formar vos. Para no ir al mercado a donde hoy el valor es muy fuerte. Fuimos a buscar un lateral porque no teníamos por lo de Aguilar pero se asustaron por los precios. Por jugadores que no es para desprestigiar ni nada por el estilo pero no son indiscutibles ni llamados a la Selección”, sentenció.

Juan Antonio Dávalos