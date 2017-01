VIDEO: Planean mega protesta en los Puentes Internacional de todo el país

(NOTICIAS YA).- Continua la controversia y el disgusto en la frontera por los altos precios de la gasolina. En esta ocasión, se llevó a cabo una conferencia de prensa en el Puente Internacional Córdova de las Américas entre Ciudad Juárez, Chihuahua y El Paso, Texas para anunciar una mega protesta.

Este lunes, un solo carril del Puente Libre en Ciudad Juárez fue bloqueado por los representantes de varias agrupaciones campesinas y sociales que anuncian una mega protesta el próximo viernes a lo largo de toda la frontera entre México y Estados Unidos donde los cruces internacionales serán tomados incluyendo todos los del estado de Chihuahua.

“El viernes vamos a cerrar la circulación a las mercancías y vamos a abrir las casetas para que la gente pueda circular libremente sin ser revisados a la hora de cruzar los puentes internacionales, por un día, es una acción por un día como una medida de presión, de protesta de la ciudadanía.”

En esta ocasión se espera la participación de cientos de miles de personas en todo el país, aquí en la frontera varios grupos apartidistas y con compromisos social ya confirmaron su participación en apoyo a las protestas del llamado gasolinazo.

“Hay otro aumento en la gasolina que no se en que los sustentan siendo nosotros los mexicanos los dueños del petróleo tenemos que pagarlo más caro, ese tipo de sociedad nosotros no lo queremos los mexicanos porque aquí a nuestras espaldas en El Paso vale 10 pesos, 11 pesos la gasolina entonces no es posible que nosotros la estemos pagando a 17, 16 como ya la estamos pagando. ”

Sobre todo porque por parte del gobierno federal ya se anunció que el incremento de enero en la gasolina no será el único y que en menos de 15 días se espera un ajuste más que vendría a deteriorar más la económica de todos los mexicanos.

El cierre de los cruces de carga será a lo largo de toda la frontera el próximo viernes 20 de enero pero los manifestantes mencionan que de no tener una respuesta del gobierno, las acciones irán en aumento.