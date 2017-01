Alex Morgan y Bryan Ruíz reconocidos como los Jugadores del Año 2016 de CONCACAF

(NOTICIAS YA).- La Confederación de Norte, Centroamérica y el Caribe de Fútbol Asociación (CONCACAF) ha anunciado que los deportistas Bryan Ruíz y Alex Morgan han sido seleccionados como los Jugadores del Año 2016 de CONCACAF, además de informar sobre los ganadores en diez categorías adicionales para los premios anuales.

De acuerdo con un comunicado de prensa enviado por CONCACAF, la votación para seleccionar a los ganadores fue dividida equitativamente entre los entrenadores y capitanes de las selecciones varoniles y femeniles de la confederación, además de la participación de medios de comunicación y aficionados.

La futbolista de la Selección de Estados Unidos, Alex Morgan, ganó este reconocimiento por segunda ocasión, mientras que el costarricense Bryan Ruíz lo obtuvo por primera vez.

El año futbolístico de Morgan fue exitoso, ya que igualó con Carli Lloyd como goleadora de la selección estadounidense al lograr 17 goles, incluyendo cinco en el Preolímpico Femenil de CONCACAF y dos en el Torneo Olímpico Femenil de Fútbol, además de conseguir cuatro anotaciones en 15 partidos con el Orlando Pride de la Liga Nacional de Fútbol Femenil.

Ruíz disfrutó de una excelente campaña en el 2016 a nivel de clubes y selección nacional. El jugador de 31 años fue clave en la carrera del Sporting de Lisboa para lograr el segundo lugar en la Primera Liga Portuguesa 2015/16 y un puesto en la Liga de Campeones de la UEFA. También ayudó a Costa Rica a lograr un primer lugar en el Grupo B en la cuarta ronda de las eliminatorias de CONCACAF a la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018 – anotando en una victoria de 3-0 sobre Jamaica – y jugó en los tres juegos de los ticos en la Copa América Centenario.

Los deportistas seleccionados en las diversas categorías de CONCACAF son los siguientes:

*Jugador del Año: 1) Bryan Ruíz, 2) Hirving Lozano, 3) Keylor Navas.

*Jugadora del Año: 1) Alex Morgan, 2) Tobin Heath, 3) Crystal Dunn.

*Portero del Año: 1) Keylor Navas, 2) Alfredo Talavera, 3) Nahuel Guzmán.

*Portera del Año: 1) Ashlyn Harris, 2) Stephanie Labbé, 3) Yoselin Franco.

*Entrenador del Año: 1) Óscar Ramírez, 2) Ricardo Ferretti, 3) Diego Alonso.

*Entrenadora del Año: 1) Amelia Valverde, 2) Jill Ellis, 3) Michelle French.

*Árbitro del Año: 1) César Ramos, 2) Joe Fletcher, 3) Joel Aguilar.

*Árbitra del Año: 1) Carol Anne Chenard, 2) Quetzalli Alvarado, 3) Kimberly Moreira.

*Gol del Año: 1) Jesús Corona –México vs Venezuela-, 2) Eduardo Herrera –Pumas vs CD Honduras Progreso-, 3) Alexander Larín –Alianza FC vs New York Red Bulls-.