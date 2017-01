Encontraron a dos personas muertas en un auto dentro de un estanque

(NOTICIAS YA).- Las autoridades informaron que encontraron a dos personas muertas dentro de un auto en Bear Creek.

El descubrimiento lo hicieron el miercoles en la mañana cerca a la autopista 74 por la Kittredge en un Volkswagen que fue sacado del agua.

Un helicóptero que volaba sobre el área donde se encontraba el vehículo y lo divisó, los rescatistas de ahí iniciaron el proceso de sacar el auto del arroyo.

La autopista 74 había estado cerrada el miercoles en la mañana en ambas direcciones en el tramo de Evergreen y Morrison para tener tener acceso a la escena e iniciar las investigaciones.

No es claro cómo ocurrió el accidente pero los agentes en la escena dicen que se había formado hielo alrededor del vehículo por lo que aparentemente había estado mucho tiempo allí.

No se sabe en qué momento ocurrió el accidente, ambas victimas son adultos y sus identidades aún no han sido reveladas, además, aún no es claro si murieron antes de que el auto fuera sacado del agua.