VIDEO: En Tigres ya se preocupan ante la posible salida de Gignac

Monterrey, México. (ICITUS). En el entorno de Tigres se especula que recibirán una oferta millonaria del balompié chino por los servicios de André Pierre Gignac, ante lo cual ya se empiezan a preocupar en el campamento felino, toda vez que Damián Álvarez reconoció la dificultad para suplir al francés.

“Un jugador como André no se puede reemplazar fácil, no sé qué pasaría si eso sucede, no tengo una respuesta tan acertada para esa situación, prefiero imaginar que esto es una idea, que puede quedar ahí y que siga con nosotros. Yo lo veo muy feliz en Tigres, realmente, no sé de qué oferta estén hablando, pero si es por sentimiento no creo que se vaya”, puntualizó.

Y es que Gignac ha demostrado su mejor nivel cuando el equipo más lo requiere, lo hizo en la Final ante Pumas del 2015 y lo remarcó en la Liguilla del campeonato del Apertura 2016, por lo que a Damián le dolería mucho su partida. Sin embargo, está seguro que el cuadro felino seguirá contando con los servicios del ariete francés.

“Lo de la oferta u ofertas que tenga no es algo sorpresivo porque es un jugador que ya ha demostrado que puede tener muchísimo mercado, pero de ahí a que se vaya es otra situación, ofertas va a tener muchas, pero sí sería algo delicado por lo que representa como jugador para el equipo. No sé si sea el momento para que eso suceda”, enfatizó.

