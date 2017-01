VIDEO: Siguen los problemas de acoso en la primaria Desert Wind

8:00 am

El Paso, (NOTICIAS YA).- Los problemas de bullying siguen siendo la causa principal de un grupo de padres de familia que llegaron ante la mesa directiva del distrito escolar de socorro para pedir la destitución de la directora de la primaria Desert Wind.

Una pelea entre estudiantes fue grabada la mañana de este martes. La discusión ocurrió en el interior de la institución que en anteriores ocasiones he tenido la oportunidad de informarle sobre los casos de acoso escolar que sufren algunos alumnos.

Por la tarde del martes, madres acudieron a la sesión ordinaria de la mesa directiva para solicitar que se retire la directora Patricia Franco, ya que argumentan es la responsable de no poner orden y disciplina.

“La escuela no es mala como lo acabo de decir, ni tiene malos maestros, lo que tiene es mala dirección. No hay control, no hay absolutamente nada de control,” Leticia Favela de Quezada.

Desde el mes de octubre, quienes están inconformes han recabado más de 500 firmas que piden la remoción de esta directora, información que fue entregada a las autoridades del distrito.

“Veíamos un poco lejana la oportunidad de hablar con el señor Espinoza (superintendente de SISD). Yo el problema lo tengo desde agosto en la escuela. Entonces ahorita vemos que al parecer vamos bien que al menos ya nos escucharon,” Sandra Muñóz.

Los casos de acoso escolar han tenido consecuencias fatales como el suicidio de la pequeña Sarahí González de la Cruz, una jovencita que asistía a esta escuela.

Quienes estuvieron presentes en la petición, solo piden que se resuelva el problema no para su beneficio, sino el beneficio de sus hijos.

El distrito a través de su vocero, Daniel Escobar prefirieron no emitir un comentario oficial al respecto sin embargo, se dijo que la directora permanecerá en su puesto, hasta nuevo aviso.

VIDEO: El “bullying” acaba con la vida de Sarahí

Ante tanto “bullying”, piden se retire la directora de una escuela de Socorro

VIDEO: En El Paso se reúnen para acabar con el “bullying”