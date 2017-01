VIDEO: Un cachorro puma de ensueño

9:24 am

Ciudad de México. (ICITUS). No es palabrería; en Pumas la cantera no es un mero recurso, es La Opción. Lo han demostrado con la confianza que han demostrado a sus canteranos en las dos fechas que lleva la Liga; y nadie podía estar más feliz por ello que Pablo Jáquez joven central de 21 años quien tuvo la oportunidad de debutar el domingo ante Cruz Azul, con lo que cumplió uno de sus sueños.

No podía ser de otra manera, Jáquez entró al duelo de la fecha dos del torneo de Clausura 2017 ante un estadio lleno, contra uno de los rivales de más peso en el futbol mexicano y lo hizo de manera eficiente; taponeando a la peligrosa ofensiva celeste.

Fue destacable desde varios enfoques, sobre todo para el chamaco, quien sabe que como defensa central no es común que entre de cambio si no es por alguna lesión, y no para cubrir a un compañero que estaba amonestado.

Fue el caso de Gerardo Alcoba el central sacrificado, y en el momento no cayó en gracia para el charrúa, porque apenas piso la banca, hizo tamaño berrinche, el mismo que olvidó para el final del partido ya con los tres puntos en la bolsa; por eso Jáquez confesó que al final del duelo el central uruguayo hasta lo felicitó.

Así que la oportunidad a los jóvenes es una realidad en Pumas, ahora queda en ellos no fallar y adueñarse de los puestos.

Arturo Salgado Gudiño