Esta es la programación para la toma de posesión de Donald Trump

(CNN Español).- A pocas horas de que tome posesión como el presidente número 45 de Estados Unidos, y con las autoridades extremando las medidas de seguridad en la capital del país, Donald Trump inicia su agenda oficial de juramento muy temprano desde el jueves.

El 19 de enero a las 4 p.m., se espera inicien las celebraciones de bienvenida en un evento llamado ‘Voces de la gente’ (Voice of the People) que se realizará en el Monumento a Lincoln en la capital del país.

Allí se presentarán “comentarios históricos” de Donald Trump, según los organizadores, y participarán artistas como Toby Keith, Jon Voight, Jennifer Holliday, The Piano Guys, Lee Greenwood, RaviDrums, 3 Doors Down, and The Frontmen of Country.

Esta celebración también incluye la participación de bandas militares para rendir homenaje a las fuerzas armadas. Al final de evento habrá juegos pirotécnicos.

Este es un evento público al que Trump asistirá y espera que lo acompañe la gente del común y no las celebridades, pues como dijo en un mensaje en Twitter en diciembre de 2016, ellos no hicieron “NADA” por Hillary Clinton.

“La llamada lista de celebridades están esperando boletos para la inauguración, pero miren lo que hicieron por Hillary, NADA. Quiero a la gente”, tuiteó Trump el 22 de diciembre.

Aunque el concierto es público, se requieren boletos ingresar a algunas áreas del mismo.

Y para los que quieran tener un recuerdo del evento, podrán comprar las placas conmemorativas.

20 de enero: Toma de juramento

El viernes será el ‘Día D’, cuando Trump se convierta en el presidente número 45 de Estados Unidos.

Temprano en la mañana Trump se reunirá con el saliente presidente Barack Obama en la Casa Blanca y de allí saldrán juntos al Capitolio, donde será la toma de posesión.

Las autoridades esperan que lleguen unas 900.000 personas tanto a Washington tanto para el juramento como a participar en actividades ligadas a este.

3,7 kilómetros cuadrados estarán cerrados al tráfico automovilístico y las autoridades federales, estatales y locales harán una burbuja protectora alrededor de la ceremonia de toma de posesión.

El juramento será entre las 11:30 y las 12:30 del viernes en el Capitolio en Washington.

“Juro solemnemente (o afirmo) que desempeñaré fielmente el cargo de presidente de los Estados Unidos, utilizando al máximo mis capacidades para preservar, proteger y defender la Constitución de los Estados Unidos”.

Con estas palabras, Donald Trump aceptará el cargo como presidente de Estados Unidos.

Desfile inaugural

Luego de la ceremonia de investidura, el vicepresidente Mike Pence y el presidente Donald Trump se dirigirán por la Avenida Pensilvania desde el Capitolio hasta la Casa Blanca.

Usualmente este tradicional evento dura dos horas, pero en esta oportunidad su duración será de sólo una hora y media.

Se espera que haya más 8.000 participantes en el desfile representando a cuarenta organizaciones, incluyendo escuelas y universidades, cuerpos ecuestres, socorristas y grupos de veteranos, dicen los organizadores.

No todo será celebración

Varios grupos opositores de Trump marcharán contra el nuevo presidente este viernes.

99 grupos pro y anti-Trump planean llevar a cabo protestas en toda la ciudad. Por ello se estima que unos 28.000 miembros del Servicio Secreto, de la Administración de Seguridad de Transporte, del FBI, de la Policía de Parques, de la Guardia Costera y de la policía local de Washington y de toda la nación se desplieguen por toda la ciudad para reforzar la seguridad.

Y aunque no hay una “amenaza específica y creíble”, el foco principal estaría en “actos individuales de extremismo violento y en individuos que se auto-radicalizan”, como se ha visto en los recientes ataques en Francia y Alemania, según dijo el secretario de Seguridad Nacional, Jeh Johnson.