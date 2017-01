Pierde dientes tras explosión de cigarrillo electrónico

(Foto: Valery SharifulinTASS via Getty Images)

(NOTICIAS YA).- Un hombre de Idaho perdió siete dientes y sufrió quemaduras de segundo grado en la cara después de que le explotara un cigarrillo electrónico en la boca.

De acuerdo con Aol, Andrew Hall, originario de Pocatello, estaba fumando el pasado 14 de enero cuando ocurrió el accidente. El hombre compartió después las fotografías de las consecuencias en Facebook y urgió a otros a tener cuidado con aparatos de este tipo.

“Han sido horas muy difíciles pero siento que tengo que compartir esto. Ayer por la mañana me estaba preparando para el trabajo y me pasó algo que no creía posible. Actualmente estoy en Cuidados Intensivos y recuperándome”, escribió Hall.

“Solía fumar cigarrillo electrónico (lo sé, es terrible y vergonzoso) pero ya no lo hago y espero disuadir a aquellos que lo hacen a reevaluarlo o encontrar otras formas de fumar”, continuó en la publicación que ya ha sido compartida medio millón de veces y comentada por más de 135 mil personas.

“He fumado por alrededor de un año y les aseguro que no hice nada que no debiera, pero explotó en mi cara. Perdí al menos siete dientes, (tengo) quemaduras de segundo grado en mi cara y cuello y he estado sacando trozos de plástico, dientes y objetos extraños de mi boca, garganta y labios”, concluyó.

En otra publicación, el usuario documentó además los daños al sanitario en el que se encontraba al momento del incidente.

Atención: el siguiente video contiene imágenes fuertes. Se recomienda discreción.