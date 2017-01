VIDEO: La Volpe, tranquilo ante la falta de un refuerzo

Ciudad de México. (ICITUS). Ricardo Antonio La Volpe no pierde la paciencia a pesar de que aún le falta un último refuerzo para que se incorpore, y tenga cuadro completo para lo que resta tanto del torneo de Clausura 2017 como para los duelos correspondientes a la Copa MX.

El estratega recordó que la directiva de las Águilas, que comanda tanto José Romano como Ricardo Peláez, están en busca de un volante que pueda reforzar el medio campo azulcrema, y tendrá que quedar finiquitado antes del cierre de registros que la Liga MX lo tiene programado para finales del mes en curso.

El argentino comentó que, aunque no llegue, el equipo está para compatir en el torneo local “necesito un volante y no pasa nada si llega o no. Lo determina la gente que debe decidir y si el equipo lo veo bien sigo dirigiendo y cuando un técnico se queda es para tomar el reto de hacer un equipo ganador y a estas alturas no se me complica, tengo equipo completo”, manifestó.

Señaló que, en caso de mantener el futbol que mostró en Paraguay, Cecilio Domínguez será de gran aportación para la institución “Esperamos que Cecilio sea lo que vimos y nos dará ese equilibrio que necesitamos. Veremos si llega el otro jugador que dicen, porque se nos fueron dos importantes: Osvaldo (Martínez) y (Rubens) Sambueza. Falta un volante que es donde se ganaba los juegos en media cancha”.

Sobre Carlos Darwin Quintero, dijo que la decisión de quedarse depende únicamente de la directiva, y aseguró desconocer los motivos que orillarían al futbolista a abandonar la institución “recuerden que no sólo es lo futbolístico, a veces quieren extender contrato, ganar más, en fin, muchas cosas”.

De cara al choque ante Tigres, no le preocupa enfrentar a dicho rival con el que perdió hace unas semanas la final del Apertura 2016 “yo creo que fuimos superiores y el factor suerte para el Campeón pudo estar. La expulsión no la esperábamos y la segunda no fue, el gol fue faltando un minuto. Mi equipo está contento, nos pondremos más contentos, tenemos buen plantel, con cuatro o cinco líderes, y me da tranquilidad que para que este equipo pierda hay que transpirar mucho la camiseta antes”, sentenció.

Juan Antonio Dávalos