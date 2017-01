VIDEO: Sin preocupación en Puebla tras ocupar el sótano general

11:21 am

Ciudad de México. (ICITUS). A pesar de que el equipo se encuentra en el sótano de la tabla general, no es una situación que preocupe a los jugadores de los Camoteros del Puebla, que tienen plena confianza en que revertirán la situación adversa y que se colocarán en los primeros puestos de la clasificación.

El equipo de Pablo Valiño inició el campeonato con dos descalabros: cayó en casa ante los Rayados del Monterrey tras polémico arbitraje, además de que fue goleado por los Xolos de Tijuana el pasado fin de semana, dos descalabros que lo colocan en el fondo de la tabla general con cero puntos.

Alexis Canelo comentó que lo importante es que apenas inició el certamen y, mejorando en algunas situaciones, sumarán pronto “dentro de lo malo, lo bueno es que nos agarra ahora en el inicio que hay tiempo de corregir y creo que corrigiendo algunos aspectos de atención más que nada, podremos mejorar la situación”.

Pese a los malos resultados de Puebla, Canelo es uno de los dos goleadores del certamen con tres anotaciones, sin embargo, no está del todo contento por la situación en la que se encuentra el equipo “en lo personal uno es delantero y vive del gol, pero cuando el equipo no logra un triunfo o no saca puntos el sabor es distinto, se disfruta de otra manera”.

“Espero seguir así, seguir anotando porque eso me genera confianza y también al equipo. Estamos entregados al cien para mejorar esto, es lindo tener el apoyo de la gente a la hora del partido y el domingo esperemos tener su apoyo”, sentenció.

Juan Antonio Dávalos