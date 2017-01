Llegan las ventas de “armas fantasmas” al área de Tampa

9:46 am

(NOTICIAS YA).- La venta de “armas fantasmas” llegó a la bahía de Tampa.

Se informó que este tipo de armas no necesitan la verificación de antecedentes o una licencia. Las mismas no tienen número de serie, se pueden ensamblar en los hogares y no pueden ser rastreadas.

En el mes de noviembre trascendió que la venta de las “armas de 80 por ciento”, como también se les conoce, incrementó en el centro de la Florida, específicamente en el Condado Volusia.

La Policía de la zona de Tampa y del centro de la Florida están bajo alerta por la facilidad que los criminales pueden obtener estas armas.