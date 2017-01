Video: Cierran colegio en El Paso

Estudiantes recién graduados de un colegio técnico de nuestra ciudad están muy molestos ante el cierre de la institución sin haberles entregado sus respectivos títulos.

A través de una protesta es como varios estudiantes del colegio Vantage manifestaron su desconcierto por el cierre sorpresivo de su escuela.

“Pues no nos tomaron en cuanta a nosotros para nada, muchos de nosotros ya terminamos, ya nos graduamos, no nos dieron papeles de nada, no nos están dando una excusa de porque lo hicieron, no nos dan la cara, ni maestros ni directores tampoco,” Gema Cortez.

Por medio de un comunicado pegado en la puerta del colegio ubicado en la cuadra 125 del Bulevard 3 Butterfield Trail, la institución lamenta haber cerrado sus puertas debido a serios problemas financieros.

Supuestamente el colegio Vantage ha hecho hasta lo imposible por mantener la escuela abierta, pero esto ha sido imposible debido a la falta de fondos económicos. Este colegio técnico ha operado por más de 10 años en nuestra región y en el se han graduado cerca de 700 estudiantes.

“Lo único que nosotros queremos es que nos den nuestros créditos para ir a otra escuela porque no es justo, ya nos faltaban dos meses para graduarnos y de repente nos hacen esto,” Maribel Franco.

Vantage presuntamente está ofreciendo asesoría a los estudiantes sobre como transferirse a otros colegios para terminar sus programas académicos. Así mismo, estarán disponibles las calificaciones académicas para aquellos estudiantes que las soliciten para llevarlas a otras escuelas.

Sin embargo, los estudiantes dicen que no se les ha brindado ningún tipo de explicaciones.

“Desde la mañana está cerrado, marcamos a la escuela y no muchos maestros ya decidieron sus correos sus Facebook, nadie nos está dando información y nada más pedimos que nos den lo justo, lo que son nuestros papeles para poder trabajar nosotros.