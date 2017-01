VIDEO: En América, obligados a ganar todas las competencias

7:54 am

Ciudad de México. (ICITUS). Los jugadores de América están mentalizados para ganar todas las competencias que tengan en puerta, así se los hizo saber tanto el cuerpo técnico que encabeza Ricardo La Volpe como la directiva azulcrema que comanda Ricardo Peláez.

Agustín Marchesín aceptó que el margen de error en Coapa es mínimo porque es una institución importante donde se tiene dar resultados inmediatos, sin importar que hayan tenido poco tiempo de pretemporada después de que jugaron la serie por el título a finales de diciembre del año pasado.

“Importante ganar porque América tiene esa obligación siempre. No existen amistosos, no existe Copa, no existe campeonato, hay que ganar todo y ahora hay que seguir trabajando para encontrar el ritmo que quiere el entrenador y quiere la gente”, manifestó.

El arquero, de reciente incorporación al equipo, comentó que fue de suma importancia la victoria que consiguieron el miércoles pasado ante Santos, en duelo correspondiente a la Copa MX, porque eso les permitirá llegar motivados al choque que sostendrán este sábado ante los Tigres, dentro de la jornada 3 del Clausura 2017.

“Destaco la actitud que tuvimos (ante los laguneros) porque no es fácil reponerse de un marcador adverso, aun así, creo que dimos un buen partido, pero habrá que darle vuelta a la página y pensar en Tigres, que es un rival complicado y que tenemos que estar atentos para poder conseguir un buen resultado”.

Si bien es cierto inició con un triunfo en la Copa, en la Liga no le fue bien al equipo de La Volpe porque inició con un revés ante los Diablos de Toluca en calidad de visita, por lo que buscarán sumar sus primeros tres puntos del certamen en el estadio Universitario.

Juan Antonio Dávalos