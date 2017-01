VIDEO: En Tigres dicen que se ha generado una rivalidad ante el América

7:35 am

Monterrey, México. (ICITUS). Guido Pizarro aún se saborea el título obtenido ante el América hace unas cuantas semanas. El mediocampista de los Tigres está consciente de que el partido de la Jornada 3 nada tendrá que ver a la Final del Apertura 2016, aunque sí señala que la rivalidad ante las Águilas se ha ido acrecentando en los últimos años.

“Por la importancia de los últimos juegos que hemos disputado se ha generado una rivalidad, esperemos que hagamos un gran partido, será muy parejo, donde ellos siguen teniendo un gran plantel, más allá de que se hayan ido jugadores importantes, pero será peleado y muy disputado. Lo que pasó lo disfrutamos, logramos el título, que era el objetivo del semestre pasado y ahora vamos por el próximo título”, indicó.

Sin embargo, espera que la reacción felina sea rápida y no se demore con el correr de las jornadas, toda vez que en este torneo no han empezado de la mejor forma tras haber empatado (0-0) ante Santos y haber perdido (2-0) frente al Atlas. El argentino no desea que les sigan abollando la corona.

“Tenemos el ejemplo después de que logramos el campeonato del 2015, que el siguiente torneo no fue lo que esperábamos, pero bueno, eso nos tiene que dejar un aprendizaje, tenemos que demostrar que maduramos como equipo y empezar lo antes posible a lograr tres puntos y a centralizarnos como equipo”, sentenció.

Icitus Monterrey