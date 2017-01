Autoridades estadounidenses evitan ingreso de 120 toneladas de aguacate mexicano

(NOTICIAS YA).- De acuerdo con medios de comunicación mexicanos, recientemente autoridades estadounidenses rechazaron de último minuto un cargamento de aguacate producido en el estado de Jalisco, el cual constaba de más de 100 toneladas que fueron trasladadas Canadá y otras partes de México.

Trascendió que el motivo es porque el Servicio Nacional de Sanidad, Incouidad y Calidad Agroalimentaria y las autoridades de Estados Unidos no formalizaron la firma de un plan de trabajo.

Ante esta situación, cinco camiones cargados con aproximadamente 120 toneladas de aguacate viajaron desde el lunes pasado hacia el país de ‘las barras y las estrellas’ con la intención de exportar la mercancía, no obstante, el objetivo no se pudo cumplir debido a que las autoridades de dicho país no aceptaron el producto.

Debido a esto se espera que el secretario de SAGARPA, José Calzada, viaje al estado de Jalisco para sostener una reunión con los integrantes de la Asociación de Productores Exportaciones de Aguacate de Jalisco (APEAJAL), cuyo propósito de hablar en torno a este problema y buscar una solución para continuar con las exportaciones de aguacate.

Por su parte el presidente de APEAJAL, Ignacio Gómez, manifestó a medios locales que se tomó la decisión de enviar el producto a Canadá, ya que es un mercado al cual se le exporta constantemente, por tal motivo, no habría problema para enviar una carga adicional.