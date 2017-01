Incertidumbre en padres de niños que recibieron quimioterapias falsas

(NOTICIAS YA).- Tras revelarse que en Veracruz, México, se suministró agua destilada en lugar de quimioterapias durante el gobierno del fugado Javier Duarte, algo que ocurría desde la administración de Fidel Herrera, algunos padres de niños con cáncer se encuentran desconcertados.

Tal es el caso de Pablo Matus Hernández, padre de Ángel Matus Colorado quien falleció hace seis años con apenas dos de vida y a muy poco tiempo de que le diagnosticaran leucemia, enfermedad que no logró combatir.

El pequeño fue paciente del Centro Estatal de Cancerología (CECAN) a finales de 2010 y principios de 2011, justo cuando se habrían comprado medicamentos clonados, situación que afectó las quimioterapias que los pequeños debían recibir.

El hombre expresó a un medio mexicano estar desconcertado y lamenta que el nuevo gobernador, Miguel Ángel Yunes Linares, revelara información tan delicada sin que al momento alguien se haya acercado a los familiares de los niños que fallecieron en el periodo en que se aplicaron los falsos medicamentos.

Además, lo invade la incertidumbre de si su hijo falleció por no recibir la atención adecuada y no descarta la posibilidad de interponer una denuncia o ayudar en las investigaciones correspondientes, aunque eso no le devolverá a su hijo, según destaca SinEmbargo.

“No sé quién sea el responsable. En el tiempo que estuvo [enfermo] mi hijo estaba Fidel Herrera, después Javier Duarte, que anda quién sabe dónde gastándose los millones”, expresó el padre de Ángel.

Asimismo, describió como inició la enfermedad de su hijo: “se enfermó a los dos años, se le empezó a inflamar la carita, pensamos que eran paperas. Su mamá lo llevó al médico y lo mandaron ahí. Me lo dieron un día que según estaba rehabilitado y lo trajimos a la casa, pero estaba ardiendo en calentura y lo tuvimos que regresar, a los quince días falleció”.

Aunque sabe de muchos niños que no lograron superar la enfermedad en ese entonces, Pablo dice que nunca vio nada extraño en las quimioterapias, los doctores le daban la receta y el Seguro Popular le otorgaba los medicamentos.

Él no hubiera podido costear los medicamentos sin ese programa de salud, pero asegura que hubiera sido capaz de vender todo para que su hijo recibiera el tratamiento adecuado. Es por ello que lamenta la situación, pues la mayoría de las personas que van al CECAN son de bajos recursos.