Otro estado mexicano se suma a la lista de tratamientos falsos para pacientes con cáncer  

(NOTICIAS YA).- Dan a conocer que en Chihuahua también se administraron medicamentos falsos a pacientes del hospital de Cancerología del Estado.

En entrevista con El Norte Digital, el secretario de salud, Ernesto Ávila Valdez mencionó que el exsecretario del ramo, Sergio Piña Marshall denunció dicha práctica a mediados del sexenio del ahora exgobernador, César Duarte. “Aquí hubo situaciones de esa gravedad, es una investigación que tenemos, hay una denuncia y en su momento, cuando se den los resultados, lo daremos a conocer”, agregó Ávila Valdez.

Al igual que en el estado de Veracruz, catalogan este caso como un crimen. De acuerdo a Ávila Valdez, si bien el medicamento no hace ningún daño, no ayuda a sentirse mejor o a terminar con la enfermedad, “una inyección de agua destilada no hace daño, pero tampoco te hace bien, te puedo dar un medicamento que no sirve, o una pastilla de talco, eso a lo mejor no te hace daño, pero tampoco el bien que se busca”.

Los pacientes de Chihuahua al igual que los de Veracruz, se les administró un placebo, en lugar de medicamentos que ayudaran con las quimioterapias para terminar con el cáncer.

La denuncia se realizó en el 2013 y con la nueva administración se retomó el caso. La investigación señala a Pedro Hernández, quien era director del Seguro Popular del estado como uno de los responsables. Aún con la investigación en su contra fue promovido a secretario de salud, durante la administración de César Duarte.

Estaremos al pendiente de la investigación.

