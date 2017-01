Realizarán feria de empleo para buscar 550 empleados en Tampa Bay

Tampa Bay, (NOTICIAS YA).- Si estás en busca de un nuevo empleo, nuevas oportunidades continúan dándose a conocer en el área de Tampa Bay.

Este miércoles varias empresas estarán buscando más de 550 empleados para posiciones disponibles de todo tipo. Más de 20 empresas e instituciones de Tampa Bay estarán disponibles para recibir resumes y entrevistar a los candidatos que se presenten en la feria de empleo.

El evento se realizará de 10 a.m. a 2 p.m. en el pabellón de eventos de George M. Steinbrenner Field frente al Raymond James Stadium. Se le recomienda a los interesados en obtener entrevistas de trabajo que lleven al menos 20 copias para su distribución y vestir profesionalmente.

Entre las empresas que buscarán empleados se encuentran: Coca-Cola, Chapters Health System, LaSalle Computer Learning Center, Oficina del Alguacil del Condado Hillsborough, Jasper Contractors, TruGreen, Ameriprise Financial, USAA Convergys, Kelly Educational Staffing, Market Technologies, Ultimate Medical Academy, Center for Technology Training, Sodexo, Aarrow Sing Spinnes, CyraCom, FrankCrum Corporate, Aflac, Jersey College School of Nursing, Alorica y Massey Services.

Si usted desea más información sobre esta feria de empleo puede visitar http://www.JobNewsTampa.com.