Seis pasos para retomar tus propósitos de año nuevo y ponerte en forma

(CLUB CURVAS).- El primer mes del año nuevo está por terminar y tú, ¿ya estás pensando en abandonar tu propósito de estar en forma? Solo necesitas una ayudadita para que no abandones tu objetivo, según el experto en acondicionamiento físico Carlos Álvarez.

La principal razón para sentirte así es por que posiblemente te ha resultado difícil llegar a la meta debido a que desde el principio era prácticamente irreal o imposible.

En realidad la mayoría de personas con el mismo propósito están pensando igual que tu; pero todavía hay tiempo para retomarlo. De acuerdo a Álvarez, estos son los pasos a seguir para retomar tus propósitos de año nuevo y ponerte en forma:

1. Establece metas más realistas. Determina cuál es la parte del cuerpo que quieres mejorar, y crea un plan para específico (no genérico) para lograrlo. Esto te ayudará a atacar mejor el problema y ver resultados más rápidos.

2. No busques aprobación. Nadie dijo que necesitas la aprobación de los demás, es tu cuerpo y por lo tanto es tu responsabilidad. Tampoco tienen por qué enterarse si a principios del año gritaste a los cuatro vientos que este era tu propósito; quizás ahora te sientes frustrada o avergonzada y es por eso que quieres abandonar tu meta. Si piensas nuevamente por qué quieres estar en forma, te darás cuenta de que la respuesta es para satisfacerte a ti más que a nadie

3. Únete o forma parte de un club. Las personas que tienen metas similares a las tuyas te van a motivar, además no te desesperarás por querer ver resultados tan rápidos. Podrás disfrutar un poco más del proceso gracias a la compañía y el apoyo que vas a recibir.

4. Planea “la meta de los 3 meses”. Se realista, esos cambios no vendrán de la noche a la mañana. Antes de abandonar tu objetivo ponte como meta ver cambios en 90 días; regularmente es cuando empiezas a notarlos. Además ya para los 90 días estarás acostumbrada a tu nueva rutina diaria.

5. El tiempo es sagrado. Lo más importante es respetar el tiempo que le vas a dedicar a tu nueva rutina que hará esa diferencia. Por más ocupado que estés puedes hacer el tiempo; no lo veas como un compromiso sino como parte de tu vida.

6. No solo es bajar de peso, es estar saludable y en forma. Cada cuerpo reacciona diferente y las libras de menos no son necesariamente el resultado más positivo. Además de bajar de peso fíjate en que tan tonificado está tu cuerpo, en las pulgadas perdidas, en el porcentaje de grasa disminuido. Estos son parámetros tan importantes como bajar de peso, especialmente cuando crees que te quedaste estancado y no puedes bajar más. Lo más seguro es que tus músculos están más tonificados y el músculo que adquiriste pesa más que la grasa que desapareciste.

