Alcaldes de Ciudad Juárez y El Paso se reúnen para hablar del muro fronterizo

(NOTICIAS YA).-Fue aproximadamente a la una y media de la tarde cuando alcaldes de Ciudad Juárez y El Paso se reunieron para hablar sobre la reciente firma de dos órdenes ejecutivas por parte del presidente Donald Trump, ambas relacionadas con el tema de la inmigración.

“Debemos de hablar de preocupación y de ocupación, por su puesto tenemos que hacer algo en caso de que la frontera se viera afectada por decisiones como estas.” Armando Cabada Alcalde de Ciudad Juárez

Todo indica que el construir un muro fronterizo con México es inminente, algo que podría afectar a la frontera entre Ciudad Juárez y El Paso.

“Lo que firma el presidente todavía tiene que ir por el ‘congress’ y votar en eso y darle el dinero para poder hacerlo y todo eso no ha pasado, por eso tenemos que ver cómo nos afecta a nosotros y que necesitamos hacer.” Oscar Leeser Alcalde de El Paso

No hubo comentarios por parte del alcalde Oscar Leeser sobre si El Paso participará dentro de la nueva orden ejecutiva de brindar información de personas indocumentadas al gobierno pero si afirmaron el trabajo en equipo que están llevando acabo con los puentes internacionales.

“Como abrimos los puentes, como dijo el alcalde y como continuamos a hacer lo que hicimos y traer compañías a la región y es lo que estamos viendo.” Oscar Leeser Alcalde de El Paso

Los alcaldes argumentaron que principal propósito de la reunión fue para mandar un mensaje a la comunidad totalmente distinto al que el actual presidente Donald Trump pretende enviar.

“Como si se pueden hacer las cosas mejor, abriendo nuestras frontera y no cerrándolas, no construyendo muros, nosotros no queremos construir muros queremos abrir nuestras fronteras.” Armando Cabada Alcalde de Ciudad Juárez