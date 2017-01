Padres deben limitarse a actuar y evitar hablar del sobrepeso de sus hijos

(CLUB CURVAS).- Es difícil saber si podríamos humillar a un hijo obeso al hablar con el sobre el tema. Un nuevo estudio publicado en la revista especializada Eating & Weight Disorders recomienda no hacer comentarios sobre su peso, según The New York Times.

Un dilema que viven los padres de familia al preocuparse en primera instancia por perder la oportunidad para ayudar a su hijo y por el contrario detonar un desorden alimentario en él.

Aunque sean bien intencionados, los comentarios inapropiados de los padres son un factor que predice comportamientos dietéticos poco saludables, como atracones y otros desórdenes alimentarios, demuestra el estudio.

“Los comentarios críticos de los padres tienen “efectos que dejan cicatrices”, dijo el principal autor del estudio, Brian Wansink, profesor y director del Laboratorio de Marcas y Comida de la Universidad de Cornell.

Algunas investigaciones han vinculado los comentarios críticos de los padres con un elevado riesgo de obesidad:

“Los padres que tienen un niño que ha sido diagnosticado con obesidad pueden estar preocupados, pero el modo en que esas preocupaciones se discuten y se comunican puede ser muy dañino”, dijo Rebecca Puhl, directora adjunta del Centro Rudd de Políticas Alimentarias y Obesidad en la Universidad de Connecticut. “La investigación muestra que puede tener efectos a largo plazo”.

Cuando los padres obligan u ordenan a los adolescentes con sobrepeso a hacer dieta, estos tienen un mayor riesgo de baja autoestima, de depresión y de ser obesos unos cinco años más tarde, revelaron diversos estudios añade la fuente.

“Los padres pueden influir en los hábitos alimenticios de sus hijos sin hablar de ellos “, asegura Neumark-Sztainer en su libro. En el que promueve la idea de hablar menos y hacer más. Es decir, cómo padres de familia debemos cambiar de hábitos de consumo y dejar de hablar del tema.

“Mientras que los hijos sean jóvenes no es necesario tener una conversación; todo se reduce a lo que se hace en casa”, dijo Sztainer.

De acuerdo a la fuente esto es lo que los diversos estudios que tratan el tema, recomiendan para ayudar real y eficazmente a nuestros hijos obesos:

Dejar de hablar del peso.

Tener comida saludable en casa.

No comprar refrescos o cualquier comida chatarra.

Sentarse a comer en familia.

Dar buen ejemplo.

Ser activos físicamente (inventarse actividades como caminatas en familia o paseos en bicicleta.)

No quejarse sobre su propio peso.

“Las acciones son más fuertes que las palabras”, advierte Puhl.

Si estás pasando por eso y tu hijo tiene sobrepeso, la investigadora Puhl tiene un mensaje que podría ayudarte a cambiar la situación de tu hijo: