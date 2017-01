Usaín Bolt pierde medalla de oro por caso de dopaje

Una de las nueve medallas deberá devolverla y no fue su culpa

RIO DE JANEIRO, BRAZIL - AUGUST 19: Gold medalist, Usain Bolt of Jamaica, poses on the podium during the medal ceremony for the Men’s 200m on Day 14 of the Rio 2016 Olympic Games at the Olympic Stadium on August 19, 2016 in Rio de Janeiro, Brazil. (Photo by Laurence Griffiths/Getty Images)