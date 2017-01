VIDEO: Preocupa la irregularidad mostrada por Querétaro

Ciudad de México. (ICITUS). La irregularidad mostrada por Querétaro, es una situación que preocupa a los jugadores del equipo, que no han podido cosechar los puntos esperados a tres fechas de haber arrancado el torneo de Clausura 2017.

Los emplumados se encuentran hasta el sitio 16 de la clasificación general con apenas un punto, producto del empate el pasado fin de semana ante los Camoteros de Puebla. Emanuel Villa aceptó que existe molestia en el plantel por la falta de resultados, que no les ha permitido ingresar a la Liguilla en los últimos torneos.

“Hay preocupación y ocupación porque vivo de eso. Soy un delantero dependiente, dependo de la generación de equipo. Trato de hacer lo mejor que puedo, pero si no tengo un balón se me hace muy difícil”, dijo el atacante.

“No hemos tenido productividad y contundencia como en torneos anteriores, tan es así que no hemos podido convertir en la Liga. Nos ha costado muchísimo, no solo anotar, sino generar. Eso es lo preocupante, porque si se generara y no se concreta por eso no podemos estar tranquilos,”, agregó.

De cara al choque ante Chivas, rechazó que el Rebaño quiera buscar la revancha ya que en su última visita al estadio La Corregidora, los rojiblancos perdieron la final de la Copa MX tras una buena actuación que tuvo el arquero Tiago Volpi.

“Son circunstancias diferentes, ellos tienen que venir a ganar porque la semana pasada perdieron en casa, y nosotros necesitamos los tres puntos para empezar a levantar”, sentenció.

Juan Antonio Dávalos