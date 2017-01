De regreso a Denver después de tener 2 DUI’s y salida voluntaria

En algunos casos es posible regresar a Los Estados Unidos con residencia aun si se estuvo en proceso de deportación o si enfrentó cargos criminales. Este análisis y proceso legal debe hacerse con la ayuda de un abogado que sea experto en el área de inmigración. Tal fue el caso de Jaime Enríquez C quien vino a los Estados Unidos sin visa cuando era menor de edad y lastimosamente fue arrestado y llevado a ICE enfrentando un proceso de deportación, ya que Jaime cometió delitos criminales con 2 DUI’s. El sólo tenía 18 años de edad cuando ya se enfrentó a un juez y dejó el país con salida voluntaria. Jaime está de regreso en Denver ahora para estar junto con su esposa y sus hijos, él regresó con residencia permanente. El abogado de inmigración que lo representó en su caso pudo traerlo de regreso con residencia al poco tiempo y sobrepasar los crímenes que lo hacían ineligible así como también sobrepasar su salida voluntaria. La batalla continuó durante su espera en México ya que el consulado de Ciudad Juarez quería que Jaime pidiera un perdón cuando en el caso de él no era necesario. Su abogado pudo establecer y mostrar que no era necesario el perdón y así el consulado aceptó que Jaime si podía regresar a EE. UU. con residencia y sin perdón. Cada caso es diferente y tiene sus propias limitaciones o sus propias extensiones y por eso es importante tener asesoría y ayuda legal en una de las áreas de leyes más delicadas y complejas como lo es las leyes de inmigración.

Esta información fue presentada por el Bufete de abogados de inmigración en Denver, MyRights Immigration Law Firm.