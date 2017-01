Se declara culpable de asaltar un banco por una increíble razón

11:18 am

(NOTICIAS YA).- Un hombre de Misuri se ha declarado culpable de asaltar un banco en Kansas City con la única intención de ir a la cárcel y no volver más al lado de su esposa.

Por increíble que parezca, en septiembre pasado Lawrence John Ripple, cansado de discutir con su esposa, se dirigió a un banco de la ciudad para asaltarlo y después entregarse a la policía.

El hombre de 70 años llegó hasta el Bank of Labor, sucursal ubicada a una cuadra de una estación policial, y le entregó a un empleado una nota exigiendo dinero. Uno de los cajeros le dio casi 3 mil dólares, esperando que saliera huyendo del banco.

Sin embargo, Ripple sorprendió aún más a todos los presentes, pues en lugar de salir corriendo fue a sentarse en uno de los asientos del banco, puso el botín junto a él y se cruzó de brazos, sin siquiera amenazar a alguien.

Cuando un guardia de seguridad se acercó a él, el desesperado esposo le dijo: “Soy el hombre que estás buscando”. Desconcertado, el guardia tomó el dinero, lo devolvió y custodió a Ripple hasta llegaron agentes del Departamento de Policía de Kansas.

Ya detenido confesó su crimen y declaró que no quería volver más con su esposa, pues ya no aguantaba la situación con ella. Pero su estrategia no funcionó mucho, a los pocos días del asalto fue liberado bajo fianza.

Y justo esta semana se presentó a una audiencia acompañado de su esposa, en donde se declaró culpable ante la mirada fija de ella, según detalla Infobae. En las próximas semanas se dará a conocer la sentencia del hombre.